SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A advogada Juliane Vieira, 28, que teve 63% do corpo queimado salvando a família de um incêndio no Paraná, recebeu alta nesta terça-feira (20) do Hospital Universitário de Londrina.

Alta à paciente foi dada na manhã desta terça, informou o hospital à reportagem. Na semana passada, a unidade de saúde informou uma melhora no quadro da advogada, que estava acordada e interagindo com a família.

Juliane passou mais de três meses internada após dar entrada no hospital em estado gravíssimo. Ela deu entrada no local em 15 de outubro de 2025, após salvar a mãe e um primo de quatro anos do incêndio.

ENTENDA O CASO

Juliane teve mais da metade do corpo queimado após salvar a família de um incêndio em outubro. O fogo atingiu o apartamento da família dela, que fica localizado no 13º andar de um prédio em Cascavel.

Ela se pendurou no suporte de um ar-condicionado para salvar a família. Depois de ajudar os familiares, Juliane foi resgatada pelos bombeiros.

Juliane Vieira tem 28 anos. Ela é descrita por amigos nas redes como uma mulher disciplinada, reservada e acostumada a superar desafios.

Ela mantinha vida ativa com atividades físicas. Em seu perfil no TikTok, compartilhava treinos de crossfit e momentos de lazer, com postagens que refletem cuidado com a saúde e gosto por atividades ao ar livre. Nas publicações, misturava fotos de treinos com mensagens de fé e superação, que agora têm sido retomadas por amigos e admiradores como símbolo da força demonstrada no resgate da família.