SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os dois amigos ciclistas desaparecidos havia 5 dias na região de Juquitiba, na Grande São Paulo, foram encontrados nesta terça-feira (20) vivos.

Gilberto Alves, 62, e Carlos Gomes Pereira, 56, estão conscientes e orientados. Eles serão retirados da mata e levados a um hospital, informou o Corpo de Bombeiros na tarde desta terça.

Gilberto foi o primeiro a ser encontrado, perto de um corpo d'água dentro da mata. Um vídeo gravado pela corporação mostra ele cumprimentando um dos bombeiros, falando que os dois estavam bem e sem ferimentos. "Nós não comemos nada", disse ele a um dos socorristas.

Buscas eram feitas em uma trilha de 24 quilômetros na região onde os dois tinham desaparecido. Ao todo, 23 bombeiros em seis viaturas trabalhavam na região, segundo o Corpo de Bombeiros.

Eles informaram que se perderam após entrarem na estrada do Jacuba com destino à Trilha da Pedra Lisa, na Serra do Mar. As buscas por ambos, segundo o Corpo de Bombeiros, estão hoje concentradas nas trilhas da mata de Juquitiba e também em Peruíbe, no litoral sul, destino final da maioria dos caminhos daquela região.

Posto de comando da operação foi montado na Pousada Grande Vida, em Juquitiba, último ponto com sinal de telefone celular. Segundo o Corpo de Bombeiros, as famílias dos ciclistas informaram que o objetivo dos dois era chegar até a Cachoeira da Salete. Eles teriam levado apenas água para a trilha.

A topografia da região indica que os amigos seguiram em direção ao Rio São Lourencinho, que deságua em Peruíbe. Familiares de Alves dizem que ele é de Embu das Artes, também na região metropolitana de São Paulo, e Pereira, da capital.

Equipe dos bombeiros foi acionada na quinta-feira (15) e iniciou imediatamente os trabalhos de busca no local. Quatro viaturas, um drone e um helicóptero Águia deram apoio às buscas.