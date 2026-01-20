SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um adolescente que cumpre medida socioeducativa na Fundação Casa fugiu durante atendimento médico na noite de segunda-feira (19), no Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

O jovem, que não teve a idade divulgada, estava internado na unidade Casa Vila Guilherme, na zona norte, e foi levado ao Hospital do Tatuapé para realizar exames. Ele tem um projétil alojado na coluna após levar um tiro.

Segundo a Fundação Casa, o adolescente pediu água ao funcionário que o acompanhava e aproveitou o momento para fugir.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas, mas até a tarde desta terça-feira (20) ele não havia sido localizado.

A mãe do jovem foi avisada sobre a fuga. Segundo a Fundação Casa, ela informou aos funcionários que o filho deve se reapresentar à unidade nesta terça-feira (20).

A instituição informou que adotou as providências necessárias para apurar o caso.