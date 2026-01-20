SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As polícias Federal e Militar fazem operação na manhã desta terça-feira (20) contra integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) que atuam no tráfico internacional de drogas recrutando 'mulas' para transportar droga em cápsulas no estômago.

A ação cumpre 12 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão nas cidades de Piracicaba, Limeira, Americana, Santa Bárbara d?Oeste e Botucatu, todas no interior de São Paulo, além da capital paulista e Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

Em Santa Bárbara d'Oeste estava um dos principais alvos alvo da operação, que foi preso. Com ele, foram encontrados R$ 75 mil em um fundo falso, três celulares, e oito armas, sendo um fuzil.

Em Limeira, um homem suspeito de ser um dos gerentes do tráfico, responsável por cooptar os bolivianos, tentou fugir por área de mata. Houve troca de tiros e ele foi atingido, de acordo com a polícia. O alvo do mandado de prisão preventiva foi socorrido com vida, mas morreu em uma unidade de saúde.

Até o início da tarde, foram cumpridos quatro mandados de prisão e 12 de busca e apreensão.

Segundo a PF, parte dos alvos já está presa em razão de mandados anteriores de prisão preventiva, flagrantes e condenações definitivas por tráfico de drogas.

A investigação começou após a prisão de 15 bolivianos em Limeira, por tráfico internacional de drogas. Na ocasião, a polícia descobriu que os imigrantes recebiam cerca de R$ 2.000 para engolir ao menos 50 cápsulas de cocaína e transportá-las em viagens clandestinas de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, até a cidade de São Paulo.

Uma deles chegou a ingerir 120 cápsulas de de uma só vez de acordo com a polícia.

Após chegarem à capital paulista, as mulas, como essas pessoas são chamadas, eram levadas de carro para chácaras no interior do estado, onde expeliam a droga, que era distribuída aos pontos de venda.

As investigações foram conduzidas pela PF com o apoio do serviço de inteligência e do efetivo operacional do 10º Baep (Batalhão de Operações Especiais da Polícia).

Na casa de um dos principais alvos da operação, policiais localizaram armas, dinheiro e aparelhos celulares escondidos em fundos falsos de móveis.