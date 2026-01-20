SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros encontrou nesta terça-feira (20) os dois ciclistas que estavam desaparecidos desde a semana passada numa área de mata da região de Juquitiba, na Grande São Paulo. Eles estão vivos, conscientes e orientados, declarou a corporação.

O processo de retirada ainda estava em andamento quando os bombeiros anunciaram a localização. Os ciclistas, Gilberto Alves e um amigo, devem deixar a área com apoio de uma aeronave. Eles estavam desaparecidos desde a última quarta (14), quando se perderam em uma trilha.

A dupla chegou a alertar colegas sobre o problema que enfretava e disse que seguiria acompanhando o leito de um rio no sentido da Pedra Lisa, Serra do Mar.

As buscas começaram na última quinta (15), um dia após o desaparecimento. No total, 23 agentes e seis viaturas da corporação participaram dos trabalhos.

Foram mais de 277 quilômetros de mata percorridos desde o início das buscas, segundo a corporação, que se somam a outros 100 quilômetros sobrevoados pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.

Um dos bombeiros gravou o momento em que o grupo encontrou os ciclistas. No vídeo, ele grita ao ciclista que "somos do Corpo de Bombeiros" e pergunta onde está o amigo que o acompanhava.

Tags:

grande SP