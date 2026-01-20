As inscrições para o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para a área médica estão abertas até 30 de janeiro. O certame selecionará profissionais para os hospitais universitários federais administrados pela estatal. São 152 vagas para 96 cargos e/ou especialidades.

Este é o primeiro concurso da Ebserh que terá vagas para o Hospital Universitário dos Servidores do Estado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (HUSE-Unirio).

Em dezembro de 2025, a unidade, que era do Ministério da Saúde e foi cedida para a Unirio, passou a fazer parte da Rede Ebserh por meio da fusão com o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG-Unirio), já administrado pela estatal.

Os demais hospitais universitários federais geridos pela Ebserh também terão vagas no concurso.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Os salários vão de R$ 11.464,35 para uma jornada de 24 horas semanais até R$ 19.107,31 para jornada de 40 horas semanais.

O edital pode ser acessado nos sites da Ebserh (Edital nº 02 - Ebserh/Nacional - Área Médica Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora.

Entre as especialidades com vagas imediatas estão cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, anestesiologia, cardiologia e oncologia.

O concurso prevê reserva de vagas para pessoas pretas e pardas (25%), pessoas com deficiência (10%), indígenas (3%) e quilombolas (2%). Em relação ao último concurso, há um aumento de 5% na cota para pessoas pretas e pardas. A nova ordem de convocação priorizará as pessoas com deficiência.

Segundo a diretora de Gestão de Pessoas da Ebserh, Lucianade Gouvêa Viana, o novo concurso é essencial para que a estatal alcance seu propósito de promover saúde, ensino, pesquisa e inovação a serviço da vida e do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Nosso esforço é pela contratação tempestiva de profissionais aprovados nos concursos, sempre que houver demanda pela expansão ou pela reposição da força de trabalho nos hospitais que integram a Rede Ebserh e na administração central da estatal, em Brasília, disse, em nota, Luciana.

Sobre aEbserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), aEbserhfoi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas pois atendem pacientes SUS ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Tags:

Concurso | Ebserh | hospitais federais | Ministério da Saúd