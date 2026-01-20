O Bloco do Saci e o Programa Rosas no Caminho promoveram nesta terça-feira (20), feriado dedicado a São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, a. A primeira ocorreu no ano passado.

As flechas constituem o elemento de ligação entre os dois personagens. Oxóssi, rei das matas, da caça, da fartura e do conhecimento. representa o sustento, a abundância, a inteligência para caçar (alcançar objetivos) e a cura. Já São Sebastião é símbolo de fé inabalável, resistência e proteção contra doenças e injustiças. A união das duas figuras no dia 20 de janeiro reflete a busca por proteção e fartura, com ambos sendo representados pelo arco e flecha, fortalecendo a conexão com a natureza e a sabedoria ancestral.