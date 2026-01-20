Já a portuguesa Maria Celeste Pereira veio para o Brasil com 18 anos de idade e há 62 anos mora no Rio de Janeiro. Eu sou católica e, para mim, todos os santos são importantes, ainda mais São Sebastião, padroeiro do Rio. O santo é seu conhecido desde Portugal. São Sebastião é muito famoso. Em Portugal, minha mãe saía com a imagem de São Sebastião abençoando as colheitas. O pessoal dos campos fazia isso. Esse costuma perdura lá até hoje.

O carinho que ela sente por São Sebastião também herdou da mãe. Minha mãe me ensinou isso também, muito. Ela era muito devota de São Sebastião. Porque o povo antigo sempre teve essa coisa de abençoar as sementes com água benta. Eu sou desse tempo. Vim de Portugal com 18 anos. Até essa idade vivi lá, diz à Agência Brasil.

Procissão e cozido

Integrando as comemorações pelo dia do padroeiro da cidade, a Procissão Arquidiocesana saiu da Basílica, na Tijuca, às 16h, até a Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, localizada na Avenida Chile, região central do Rio. O percurso de cerca de cinco quilômetros foi reconhecido como patrimônio cultural da cidade em 2014.

Ao final do trajeto, será apresentado, dentro na própria Catedral, o Auto de São Sebastião 2026, celebrando a vida e a fé no padroeiro, seguido de missa solene encerrando a festa.

A data também foi comemorada com um cozido na Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, seguido da apresentação de todos os segmentos da azul e amarelo de São Cristóvão. Na abertura da festa, foi celebrada missa para o santo padroeiro da escola. Este ano, a Paraíso do Tuiuti será a primeira escola a desfilar na terça-feira de Carnaval (17/2), com o enredo "Lonã Ifá Lukumí".