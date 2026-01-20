SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da França, Emmanuel Macron, usou óculos escuros durante seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, por um problema ocular. Um vaso sanguíneo do olho do mandatário se rompeu, segundo o médico-chefe do Palácio do Eliseu, informou ao jornal francês Le Monde.

O problema pode acontecer por situações comuns do dia a dia que aumentam momentaneamente a pressão ocular, segundo o oftalmologista Aron Guimarães, da Rede D'Or.

Isso acontece porque na região da conjuntiva ocular (branco do olho), temos vasos sanguíneos muito finos e mais suscetíveis ao rompimento. Tossir ou espirrar com força, fazer esforço físico, fazer força para evacuar e até coçar os olhos podem ser suficientes para que um vaso se rompa, afirma.

O sangramento é chamado de hiposfagma, que ocorre quando o sangue fica acumulado na região, formando uma mancha vermelha visível.

"A pressão arterial elevada, o uso de medicamentos que afinam o sangue e pequenos traumas também aumentam esse risco. É muito comum o paciente apresentar esse sangramento após eventos de estresse, que pode ser justificado por picos da pressão arterial", diz Guimarães.

Apesar do aspecto desagradável, na maioria dos casos, não causa dor, não provoca perda visual e não traz riscos permanentes ao olho. Apenas a recorrência frequente ou associação a dor e perda de visão podem indicar uma necessidade de avaliação médica mais detalhada.

Na maioria das pessoas, o olho volta ao normal em cerca de uma a duas semanas, uma vez que o próprio organismo reabsorve o sangue de forma natural.

No evento, o presidente francês disse que, em vez de lidar com valentões, a Europa prefere o respeito, referência indireta a Donald Trump, cujas atitudes recentes colocaram em xeque a aliança histórica com os europeus.

Macron discursou em inglês e usou a palavra "bullies", que pode ser traduzida como "valentões. Ele não citou diretamente o nome do presidente americano em sua fala. O argumento central foi uma defesa de uma Europa mais forte para se proteger em um mundo cada vez mais imprevisível.