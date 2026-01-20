SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O resgate de um passageiro na via da estação do Brás de Metrô gera lentidão em duas linhas da companhia metroviária desde o fim da tarde desta terça (20).

Linhas Vermelha e Azul operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada devido a presença de pessoa na via, segundo divulgado pelo Metrô SP. Em nota divulgada em seu site, a companhia informa que está "trabalhando para a normalização" da situação.

Estação do Brás foi interditada por volta das 18h50, segundo relatos recebidos pela reportagem. "Ninguém entra, ninguém sai", relatou um usuário do Metrô que estava na estação no momento da paralização.

O resgate chegou ao local por volta das 19h. Em um vídeo recebido pela reportagem, policiais militares aparecem dando suporte à equipe de resgate, que chegou com escadas para socorrer a pessoa caída na via.