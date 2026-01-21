SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tempo continua frio nesta quarta-feira (20) na cidade de São Paulo após a passagem de uma frente fria pela região da cidade. A chuva também diminui após a chegada de uma massa de ar frio e seco sobre a cidade.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, as temperaturas nesta quarta ficam entre 15°C e 20°C, considerando a média das estações espalhadas pela cidade.

A umidade relativa do ar fica entre 62% e 95%, segundo o centro. Até a noite de terça-feira (20), a cidade de São Paulo registrou 193 milímetros de chuva em janeiro, o que representa 75% dos 256,4 milímetros esperados para o mês.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê pancadas pela manhã e céu encoberto durante todo o dia, e a prefeitura, apenas chuviscos na madrugada. Até sábado (24), a máxima fica em 25°C, com mínimas em torno de 16°C, segundo o instituto, na capital paulista.

Outras regiões do estado também devem ter a semana com menos sensação de calor, segundo a empresa Climatempo, como o leste, o litoral e o interior de SP, embora o último tenha um alívio mais discreto na temperatura.