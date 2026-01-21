SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança está desaparecida após uma casa desabar e ela ser levada pelas chuvas na cidade Rio Bananal (ES).

A residência desabou durante a madrugada com a força das águas. O imóvel ficava na zona rural da cidade, na região de Lagoa Jesuína, segundo informações da Defesa Civil do Espírito Santos.

Dois adultos que estavam na casa conseguiram sair. De acordo com a corporação, eles foram resgatados, mas a criança foi arrastada pela correnteza. Ainda não se sabe a idade dela.

Buscas pela vítima começam na manhã desta quarta-feira (21). Uma equipe do Centro de Resposta em Desastres se prepara para seguir de aeronave do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar) para auxiliar na operação.

Rio Bananal foi a cidade do estado onde mais choveu. O acumulado de chuva foi de 310 mm em 24h, enquanto outros 12 municípios também registraram valores acima de 90 mm no mesmo período.

Chuvas continuam ao longo do dia desta quarta-feira (21). O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta vermelho para a área central, noroeste e sul do Espírito Santo, que possuem grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.