Os estados de Minas Gerais, do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, centro-oeste da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e parte do Amazonas estão sob o alerta de perigo mais intenso no mapa do Inmet. Nesta faixa, há possibilidade de o volume de chuvas chegar pelo menos aos 50mm por dia até domingo.

Para esta quarta, o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, de Minas Gerais e a região de Rio Verde (Goiás), o volume de chuvas pode chegar aos 100 milímetros (mm). Esta quantidade de chuvas pode causar deslizamentos, alagamentos e transbordamento de rios.

O Inmet também prevê chuvas que devem superar os 50mm na faixa que vai do Rio Grande do Norte a São Luís e também no Amapá. Apenas a Região Sul está de fora de algum alerta do Instituto.

Temperaturas nas capitais

As máximas desta quarta-feira:

Aracaju: 31º

Belém: 33º

Belo Horizonte: 22º

Boa Vista: 35º

Brasília: 25º

Campo Grande: 32º

Cuiabá: 31º

Curitiba: 24º

Florianópolis: 28º

Fortaleza: 30º

Goiânia: 27º

João Pessoa: 31º

Macapá: 31º

Maceió: 32º

Manaus: 32º

Natal: 31º

Palmas: 30º

Porto Alegra: 29º

Porto Velho: 30º

Recife: 31º

Rio Branco: 29º

Rio de Janeiro: 25º

Salvador: 31º

São Luís: 30º

São Paulo: 22º

Teresina: 33º

Vitória: 23º

