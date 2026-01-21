SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anderson Kauã, 8, primo das duas crianças desaparecidas em Bacabal (MA), recebeu alta médica após duas semanas internado. Agora, ele também ajuda nas buscas pelas outras vítimas.

Ele foi liberado do hospital nesta terça-feira (20). A informação foi dada pelo governador maranhense Carlos Brandão (PSB) durante a noite em uma publicação nas redes sociais.

Anderson Kauã estava no hospital desde o dia 7 de janeiro, quando foi encontrado. Ele estava desidratado e desorientado, mas consciente e estável, informou a Secretaria de Segurança Público na época.

Governo afirmou que a criança segue contribuindo com informações para direcionar as buscas pelos irmãos Ágatha Isabelly, 6, e Allan Michel, 4. "Também seguimos com as investigações para dar uma resposta à família, à comunidade de São Sebastião dos Pretos e a todos que acompanham o caso", acrescentou Brandão.

Anderson será reintegrado à comunidade quilombola. O prefeito de Bacabal, Roberto Costa (MDB), afirmou que assistentes sociais e outros profissionais trabalham para o retorno da família. "O Kauã, junto a sua família, tem o desejo de voltar ao convívio da comunidade. ", falou o político.

Operações se concentram pelo leito do rio Mearim com reforço de militares da Marinha. A equipe usa um equipamento especial chamado Sonar de Varredura Lateral, que cria imagens detalhadas embaixo da água, especialmente em ambientes de águas turvas ou profundas, ao funcionar como uma espécie de scanner subaquático.

Sonar identificou quatro "pontos de interesse" que foram averiguados por mergulhadores. As autoridades trabalham com a hipótese de que os irmãos tenham se afogado no rio, mas esta não é a única linha de investigação seguida no momento.

Além do sonar a operação também conta com lancha e moto aquática. Agentes da Polícia Rodoviária Federal também foram mobilizados para auxiliar nas buscas por vias terrestres, principalmente nas rodovias. Ainda, se juntaram à força-tarefa sete bombeiros do Pará e outros cinco do Ceará

Os dois irmãos saíram de casa com o primo no povoado de São Sebastião dos Pretos e não voltaram. As autoridades foram procuradas ainda na noite do dia 4 de janeiro, segundo o prefeito Roberto Costa (MDB).

Eles foram vistos pela última vez às 16h daquele dia perto de uma área de mata. O local foi ponto de partida para as buscas, que começaram no dia seguinte ao desaparecimento, segundo o Corpo de Bombeiros.