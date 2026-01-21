SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um músico de 38 anos morreu após ser atingido e prensado por mais de uma tonelada de peças de mármore na tarde de segunda-feira (19) em Tubarão, em Santa Catarina.

Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência de acidente de trabalho. No local, a vítima, o músico Jean Freitas, foi encontrado prensado sob pedras de mármore, segundo a corporação. O caso ocorreu na rua Silvino Moreira Lima Sobrinho, no bairro Humaitá. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Pessoas usaram um macaco mecânico para suspender as peças de mármore. Elas e os bombeiros retiraram as peças e iniciaram o atendimento à vítima. O peso estimado das peças estava entre uma e 1,5 toneladas.

Durante o socorro, Jean teve uma parada cardiorrespiratória. Na sequência, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou ao local e assumiu o atendimento médico da vítima.

O músico morreu no local. A Polícia Científica e o IML (Instituto Médico Legal) foram acionados e o caso ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.

Velório do músico ocorreu na manhã desta terça-feira (20) na Capela Saudades, no município de Tubarão. Ele deixou a esposa e o filho de um ano.

Jean era músico e tinha uma empresa de locação de equipamentos. Ele fazia shows em eventos particulares e também tocava em estabelecimentos de diversos municípios de Santa Catarina.

A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para saber se o caso será investigado. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.