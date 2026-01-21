SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo de uma criança foi encontrado na manhã desta quarta-feira (21) após ela ser levada pelas chuvas na cidade Rio Bananal (ES). O estado está em alerta vermelho de tempestades e nesta terça-feira (20) choveu mais de 300 mm.

O menino, de 10 anos, desapareceu após sua residência desabar durante a madrugada com a força das águas. O imóvel ficava na zona rural da cidade, na região de Lagoa Jesuína, segundo informações da Defesa Civil do Espírito Santo.

Dois adultos, apontados como pais da vítima, conseguiram sair da casa. De acordo com a corporação, eles conseguiram se desvencilhar do desabamento e se salvar, mas a criança foi arrastada pela correnteza. "Lamentavelmente, eles não tiveram acesso a criança para fazer esse resgate e aconteceu essa fatalidade", falou o coronel Alexandre Cerqueira, da Defesa Civil.

Buscas pela vítima começaram na manhã desta quarta-feira (21) e a encontraram soterrada. As equipes ainda estão se preparando para a retirada do corpo. "Na parte da manhã, devemos conseguir fazer essa retirada também, com cuidado, obviamente, para manter a integridade", explicou Cerqueira.

Rio Bananal foi a cidade do estado onde mais choveu. O acumulado de chuva foi de 310 mm em 24h, enquanto outros 12 municípios também registraram valores acima de 90 mm no mesmo período.

Chuvas continuam ao longo do dia desta quarta-feira (21). O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta vermelho para a área central, noroeste e sul do Espírito Santo, que possuem grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.