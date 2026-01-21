SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro estão em alerta vermelho de grande perigo para acumulados de chuva. O estado capixaba foi a região mais atingida até o momento, com uma morte registrada.

Alerta do Inmet vale para a maior parte do Espírito Santo, para o extremo norte do Rio de Janeiro e para parte do sudeste mineiro. Ele entrou em vigor na madrugada desta terça-feira (20) e é válido até as 23h59 desta quarta-feira (21).

A cidade de Rio Bananal, no norte do Espírito Santo, foi a mais atingida, com 339 milímetros de chuva em 24 horas. Ela foi seguida de Linhares, que teve 323 milímetros no mesmo período, segundo boletim divulgado às 9h pela Defesa Civil.

No município, uma criança de 10 anos morreu após uma casa ser arrastada pela enxurrada. O incidente aconteceu na região de Lagoa Jesuína. Dois adultos que estavam no local sobreviveram e o corpo do menino foi encontrado nesta quarta-feira (21) soterrado por equipes de busca.

Mau tempo vai continuar, com possibilidade de raios, alagamentos, enxurradas e inundações, segundo a Defesa Civil do ES. A previsão é de que as chuvas diminuam entre 22 e 23 de janeiro, segundo o órgão estadual, mas o alerta local de risco para as chuvas só será suspenso no sábado, segundo previsão do governo.

Grande Vitória e as regiões do centro, do Norte, Sul, Oeste e Noroeste do estado devem ter mais de 70 milímetros de chuva ainda nesta quarta-feira (21). Segundo o governador Renato Casagrande (PSDB), o governo federal se colocou à disposição do estado para ajuda no momento de crise. "É um sistema que funciona e a gente tem contato direto com o Sistema de Defesa Civil Brasileiro", disse.

Em Rio Bananal, além do alerta para chuvas, há perigo de deslizamentos por causa do solo encharcado. Moradores foram orientados a ficarem em locais seguros e não se abrigarem embaixo de árvores.

Em Minas Gerais, a cidade de Governador Valadares está sob alerta e o nível do Rio Doce deve subir. Apesar da previsão de aumento na altura da água, não há previsão de que o rio atinja a cota de alerta ou de emergência, informou a Prefeitura de Governador Valadares.

No Rio de Janeiro, a cidade de São João da Barra está sob alerta para chuva forte e rajadas de vento. A prefeitura orientou que pescadores evitassem entrar no mar e que moradores evitassem áreas descampadas.