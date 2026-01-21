SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar de 42 anos foi encontrado morto às margens de um rio de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, horas após desaparecer na noite desta terça-feira (20).

Cabo Adhamo Félix dos Santos estava de folga com amigos e desapareceu após se aproximar do rio Una na madrugada desta terça-feira (20). Ele teria ido até o local para tirar a areia do corpo, informaram os colegas à polícia.

Buscas começaram pela manhã com ajuda do helicóptero Águia. Elas foram suspensas ao anoitecer e seriam retomadas nesta quarta-feira (21).

O corpo dele foi encontrado por um pescador à noite, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em nota, o órgão informou que as equipes fazem investigações para "esclarecer todas as circunstâncias dos fatos".

O PM era originalmente do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, mas foi ao litoral para participar da Operação Verão. Ele tinha quase 18 anos de serviço à PM e deixou dois filhos. A PM não deu detalhes sobre o velório ou enterro do homem.