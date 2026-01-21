SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O dono de uma clínica de reabilitação em Itaboraí (RJ) foi preso nesta terça-feira (20) por suspeita de capturar e manter vítimas em internação compulsória.

Pierre Cardinot de Freitas seria responsável pelo "setor de capturas" da clínica e foi preso de forma preventiva. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o grupo monitorava a rotina das vítimas e as abordava de forma agressiva para levar à força à reabilitação.

Ele foi detido por extorsão, sequestro para fins de internação compulsória e lesão corporal. A polícia afirmou que ele foi encontrado em Duque de Caxias após um trabalho de inteligência.

Segundo a investigação, após serem capturados, os pacientes eram mantidos internados com uso de violência e remédios. As internações no local não tinham qualquer autorização judicial ou respaldo legal.

Antes da prisão de Pierre, outros sete funcionários da clínica foram presos em flagrante por cárcere privado. A primeira parte da operação de ontem aconteceu em 9 de janeiro, quando um homem que era mantido no local contra a própria vontade foi resgatado pela polícia.

Ele não tinha defesa constituída até a manhã desta quarta-feira (21). A reportagem buscou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para saber se algum advogado foi apontado para o homem. O espaço será atualizado se houver posicionamento.