SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça do Paraná condenou dois homens por matarem o jornalista Cristiano Freitas, 46, na casa dele em Curitiba, no Paraná, em março do ano passado. A vítima foi encontrada amarrada e amordaçada.

Tribunal confirmou que a decisão foi proferida no dia 9 de janeiro. O judiciário também informou que a dupla foi condenada, mas o processo está sob sigilo.

Os condenados foram Alisson Henrique de Cristo Gonçalves e Jhonatan Barros Cardoso. A reportagem apurou que o primeiro foi condenado a 40 anos de prisão e, o segundo, a 37 anos e 9 meses.

Como o processo está em sigilo, a reportagem não conseguiu encontrar o contato das defesas. O espaço segue aberto para manifestação.

FAMÍLIA DIZ QUE ESTÁ ALIVIADA COM CONDENAÇÃO

"[A condenação] pelo menos ameniza um pouco e para termos um senso de justiça." Apesar disso, Márcio Freitas, irmão de Cristiano, afirmou à reportagem acreditar que, provavelmente, as penas da dupla não sejam cumpridas integralmente em razão das leis brasileiras. Porém, ele crê que, apesar de não trazer seu irmão novamente, a condenação e prisão da dupla evita que um caso semelhante ocorra mais uma vez.

"Que isso não ocorra mais, não haja outras vítimas, não tenha outras famílias com essa dor, de passar por uma situação dessa de violência, de perda. [A condenação] é o que a gente pode contar, né? E que esses dois elementos se corrijam. No futuro, se eles voltarem ao convívio em sociedade, que não cometam mais o crime que cometeram", disse Márcio Freitas.

RELEMBRE O CASO

Jornalista foi encontrado morto dentro de sua própria casa em Curitiba (PR) com sinais de estrangulamento. Cristiano Freitas, 46, foi achado já sem vida durante a tarde. A Polícia Militar foi acionada após vizinhos da vítima terem ouvido gritos vindo da residência, que fica na rua Pedro Demeterco, no bairro Jardim das Américas.

Jornalista estava com as mãos amarradas e a boca amordaçada por uma fita. Segundo informações preliminares da investigação, a vítima teria tido um encontro com uma pessoa conhecida momentos antes do crime.

Crime foi motivado por vantagem financeira. Segundo o portal Banda B, Jhonatan era garoto de programa e teria marcado um encontro amoroso com o jornalista. Na residência, a vítima teria sofrido tentativa de extorsão, reagiu e foi agredida pela dupla. As investigações mostraram que Jhonatan teve o auxílio de Alisson para cometer o crime.

Casa da vítima não tinha sinais de arrombamento. Segundo a delegada Magda Hofstaetter, os vizinhos relataram que um carro cinza de modelo HB20 chegou no local por volta das 14h e deixou o portão aberto ao sair.

QUEM ERA O JORNALISTA

Cristiano era jornalista formado pela PUC do Paraná e especialista em Cinema. Ele foi editor responsável pelo suplemento Gazetinha, para crianças e adolescentes, e pelo caderno FUN, ambos da Gazeta do Povo. Além disso, atuou por sete anos no setor de comunicação de grandes empresas.

''Gentil e pacífico'', disse o jornal sobre a vítima. O irmão de Cristiano também contou que ele ''levava uma vida pacata, vivia para o trabalho e não tinha inimizade com ninguém''.