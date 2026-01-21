SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a apreensão e proibiu a venda de medicamentos injetáveis, conhecidas como "canetas emagrecedoras do Paraguai", que não têm registro no Brasil.

Decisão atinge medicamentos à base de tirzepatida das marcas Synedica e TG e de retatrutida de todas as marcas. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (21) no DOU (Diário Oficial da União).

Eles são comercializados sem registro da Anvisa. A agência determinou a apreensão dos produtos e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso deles.

Agência diz que os medicamentos eram divulgados por perfis de Instagram. "As ações de fiscalização determinadas se aplicam a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos", diz a resolução publicada no DOU.

No Brasil, a única tirzepatida aprovada pela Anvisa é o Mounjaro, da farmacêutica Eli Lilly. A princípio o medicamento foi registrado pela agência, em 2023, para o tratamento do diabetes. Em junho de 2025, a Anvisa ampliou a indicação do Mounjaro para tratamento de obesidade e sobrepeso com comorbidade. Ele só pode ser vendido em farmácias regulamentadas e com receita médica.

Já a retatrudida, também da Eli Lilly, ainda está em fase de testes, ou seja, não está aprovada em nenhum país. O medicamento apresentou resultados inéditos ao promover uma das maiores perdas de peso já vistas em estudos clínicos e ainda reduzir a dor no joelho causada por osteoartrite. Apesar dos resultados animadores, sua eficácia e segurança ainda estão sendo testadas e, portanto, o processo de aprovação regulatória junto à agências reguladoras sequer foi iniciado.