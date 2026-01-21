SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma funcionária de um supermercado em Iporá (GO) morreu após ser esfaqueada por um homem que já havia trabalhado com ela.

Natasha Eduarda Alves de Sá, 21, sofreu nove facadas. A jovem chegou a ser socorrida para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região, mas ficou em estado gravíssimo e não sobreviveu.

O suspeito cometeu o ataque enquanto ela trabalhava. Imagens da câmera de segurança mostraram o momento em que ele, por volta das 15h, chega no estabelecimento e vai em direção a uma prateleira para escolher a faca usada no crime. Em seguida, ele conversa com ela brevemente e inicia os golpes.

O homem fugiu logo após o esfaqueamento, mas foi encontrado. A Polícia Civil iniciou uma busca e conseguiu prendê-lo pouco tempo depois, ainda nas proximidades do supermercado. Ele responderá por homicídio qualificado.

O agressor, que é ex-funcionário do comércio, alegou ter cometido o crime por "vingança". Em depoimento à polícia, o homem afirmou que se sentia humilhado na época em que trabalhou no local devido a supostas risadas e deboches dos antigos colegas de trabalho.

Família do suspeito diz que ele poderia estar em surto psicológico no momento do ocorrido. Familiares ouvidos pelos investigadores relataram que ele possui um histórico de doenças psiquiátricas, o que teria influenciado no crime.

Velório de Natasha começou na manhã desta quarta-feira (21). De acordo com a tia da jovem, a cerimônia está sendo realizada na Casa de Velório, em Piranhas (GO), enquanto o sepultamento está marcado para as 16h.