SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) faz operação nesta quarta-feira (21) nos estados de São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro, contra lavagem de dinheiro por meio de criptoativos.

A Operação Narco Azimut cumpre sete mandados de busca e apreensão e de prisões temporárias em Santos, Ferraz de Vasconcelos, São Bernardo do Campo e São José dos Campos, no estado de São Paulo, Goiânia (GO) e Armação de Búzios (RJ).

A PF não revelou o total de mandados de prisão, mas afirmou que todos foram cumpridos e que foram apreendidos diversos veículos, dinheiro, documentos e equipamentos.

A ação atual decorre da Operação Narco Bet, realizada em 14 de outubro de 2025, que prendeu o influenciador Bruno Alexssander Souza da Silva, conhecido como Buzeira, e investigava lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas por meio de bets.

Segundo a PF, as investigações demonstraram a existência de uma associação criminosa estruturada, criada para movimentar grande quantidade de valores em espécie, transferências bancárias e de criptoativos, tanto no Brasil quanto no exterior, para lavagem de dinheiro, inclusive fruto dos crimes apurados na fase anterior da apuração.

Os envolvidos movimentaram mais de R$ 39 milhões, com apoio de outros indivíduos e suas empresas. A investigação afirma que eles se utilizavam de um sistema montado para a movimentação de criptoativos, o transporte de valores de um estado para outro, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor, dentre outras atividades.

A 5ª Vara Federal em Santos, que expediu os mandados, também determinou o sequestro de bens dos investigados, proibiu a movimentação empresarial e a transferência de bens móveis e imóveis, adquiridos como produtos dos crimes investigados.

As investigações continuam e os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.