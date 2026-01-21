RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma criança de 10 anos morreu soterrada nesta quarta-feira (21) após uma casa desmoronar no município de Rio Bananal, no Espírito Santo, a 173 km de Vitória. O estado tem chuvas intensas desde segunda-feira (19), e a previsão é de permanência de temporais até sábado (24).

A casa que desmoronou fica na praia Jesuína, no entorno da lagoa de Juparanã. A região, contornada por córregos, teve transbordamento de rios e queda de barreiras.

O Corpo de Bombeiros foi chamado à casa às 5h30 desta quarta. Quatro adultos da família da criança estavam na residência e conseguiram sair.

Equipes da prefeitura e bombeiros tentaram chegar ao local, mas o acesso estava interditado por conta da queda da barreira. Um maquinário de obra precisou ser chamado para liberar a via.

O corpo da criança foi localizado às 9h, mas não tinha sido retirado dos escombros até o início da tarde por conta da dificuldade de escavar.

"Temos recebido quantidade de chuva muito grande, e o maior volume de chuva das últimas 24 horas foi em Linhares e Rio Bananal. Infelizmente, tivemos uma casa que desabou lá em Rio Bananal, perto da lagoa, e uma criança perdeu a vida. Nossos sentimentos. A gente não sabe se foi uma cabeça d'água ou se alguma represa desmoronou", disse o governador Renato Casagrande (PSB) em vídeo nas redes sociais.

A Defesa Civil de Rio Bananal disse em nota que dois alertas estão vigentes para o município. Um é relacionado ao risco de inundação, e outro ao risco de deslizamento de massa. A prefeitura pediu que os moradores de áreas consideradas de risco adotem medidas de precaução.

O prefeito Bruno Pella (Podemos) pediu que produtores rurais reduzam o nível de água nas barragens para evitar rompimentos. Rios da zona rural transbordaram, mas não há registro de desabrigados.

O governo capixaba passou a emitir alertas à população na terça (20), através de mensagens SMS em celulares cadastrados.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu previsão de tempestade para todos os estados do Sul nesta quarta, com ventos de até 60 km/h e queda de granizo. No Sudeste, Norte e Centro-Oeste, a previsão é de chuva intensa. Também há chuva na região Nordeste.