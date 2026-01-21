SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A USP (Universidade de São Paulo) é a única instituição da América Latina entre as 100 melhores do mundo no ranking de medicina e saúde de 2026, divulgado pelo ranking THE (Times Higher Education) por áreas de estudo.

Além da área da saúde, o THE divulgou classificações em outras dez áreas de estudo, como: artes e humanidades, negócios e economia, ciência da computação, educação, engenharia, direito, ciências biológicas, ciências físicas, psicologia e ciências sociais.

Segundo o THE, 1.230 universidades foram avaliadas na área de medicina e saúde em 102 países.

A avaliação do ranking considera critérios como: ensino (ambiente de aprendizagem), ambiente de pesquisa (volume, renda e reputação), qualidade da pesquisa (impacto da citação, força da pesquisa, excelência da pesquisa e influência da pesquisa), perspectiva internacional (equipe, alunos e pesquisa) e indústria (renda e patentes).

Na área de saúde, o ranking analisa o desempenho de universidades nas áreas de medicina, odontologia, enfermagem e outras disciplinas relacionadas. De acordo com o THE, as três primeiras colocações gerais são ocupadas, respectivamente, pelas universidades de Oxford e Cambridge, no Reino Unido, e Harvard, nos Estados Unidos.

A USP aparece na 81ª posição geral e lidera o ranking na América Latina. A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) ocupa a posição entre o 251º e o 300º geral, enquanto está na segunda colocação na América Latina. A Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC) é a terceira colocada na região e aparece no grupo entre a 301ª e a 400ª no quadro geral.

Entre as universidades brasileiras, além da USP e da Unicamp, a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) aparecem em seguida, situadas na faixa das posições 301ª a 400ª. Depois vem a Unesp (Universidade Estadual Paulista), que integra o grupo classificado entre a 401ª e a 500ª colocações.

A USP lidera o ranking THE de melhor universidade da América Latina e do Caribe no ranking de 2025, divulgado em outubro. A instituição paulista aparece como a principal universidade brasileira, na posição entre o 201º e o 250º, entre mais de 2.191 instituições de 115 países classificados.

Outras universidades brasileiras também aparecem no ranking divulgado no último ano. A Unicamp surge na faixa de posição entre 351º-400º, enquanto a UFRJ aparece na faixa entre 601º-800º.

MELHORES UNIVERSIDADES BRASILEIRAS EM MEDICINA E SAÚDE NO THE

Classificação de universidades brasileiras - Instituição

81º - USP (Universidade de São Paulo)

251º-300º - Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)

301º-400º - Unifesp (Universidade Federal de São Paulo)

301º-400º - UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

401º-500º - Unesp (Universidade Estadual Paulista)