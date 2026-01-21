SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal morreu após a moto em que estava bater de frente com um ônibus em Florianópolis na noite desta terça-feira (20).

Veículo no qual Thuanny Nunes, 27, e Guilherme de Lima, 24, estavam entrou na pista oposta ao fazer uma curva. O acidente aconteceu na rodovia Baldicero Filomeno, no bairro de Ribeirão da Ilha, na noite de ontem.

Câmeras de segurança gravaram o momento do acidente. Na imagem, é possível ver que o motorista do ônibus não consegue frear a tempo.

Morte do casal foi constatada ainda na rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois estavam em parada cardiorrespiratória no momento em que o socorro chegou e receberam as manobras de reanimação até a chegada do Samu, quando o médico constatou que os dois haviam morrido.

Motorista do ônibus não ficou ferido. À Polícia Militar, ele disse que tentou desviar da moto, mas não conseguiu evitar a batida.

Local foi periciado pela Polícia Civil. As causas do acidente serão investigadas pelo órgão.