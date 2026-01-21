Os medicamentos à base de tirzepatida das marcas Synedica e TG, e de retatrutida, de todas as marcas e lotes, tiveram sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e uso proibidos pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa) nesta quarta-feira (21). Esses produtos são popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras do Paraguai.

Segundo a agência, esses medicamentos são produzidos por empresas desconhecidas e são vendidos em perfis no Instagram sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa.

A Anvisa diz também em seu comunicado que, por serem irregulares e de origem desconhecida, não há garantia sobre o seu conteúdo ou qualidade, e que por isso essas canetas emagrecedoras não podem ser usadas em nenhuma hipótese.

A resolução sobre a proibição foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta.

