Esses produtos são popularmente conhecidos como

Segundo a agência, esses medicamentos são produzidos por empresas desconhecidas e são vendidos em perfis no Instagram sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa.

A Anvisa diz também em seu comunicado que, por serem irregulares e de origem desconhecida, não há garantia sobre o seu conteúdo ou qualidade, e que por isso essas canetas emagrecedoras não podem ser usadas em nenhuma hipótese.

A resolução sobre a proibição foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta.

Tags:

Anvisa | canetas emagrecedora