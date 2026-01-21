SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi morto a tiros dentro de casa em Joinville (SC) na noite de segunda-feira (19) após os bandidos alegarem ser da polícia. As investigações apuram se houve execução.

Vítima estava em casa com família, que foram trancados em quarto. Anderson Rohden, de 43 anos, foi rendido por ao menos três homens encapuzados, afirmou a Polícia Militar de Santa Catarina, e morto na sala. As autoridades não confirmaram quantos foram feitos reféns durante a execução.

Bandidos teriam dito inicialmente que eram policiais. No entanto, nenhum estava identificado com roupas da corporação, afirmou o delegado Rodrigo Vicentini, da Delegacia de Homicídios de Joinville, que investiga o caso.

Ação teve "inúmeros" tiros. A Polícia Científica ainda vai contabilizar quantos tiros foram dados no local, mas a quantidade disparada chamou a atenção de vizinhos, que ouviram entre vinte e trinta tiros disparados, segundo relatado por testemunhas.

Bandidos chegaram com um veículo no local, mas fugiram com carro da família. "Os autores abandonaram um veículo VW/POLO, com placas clonada e se evadiram com um veículo Jeep/ Renegade que foi subtraído do local, o qual foi encontrado posteriormente abandonado", disse a polícia militar.

Anderson tinha passagens pela polícia, mas ainda não há uma associação direta ao homicídio. Segundo a PM-SC, ele tinha anotações por lesão corporal, vias de fato, injúria e porte ilegal de arma de fogo. No entanto, a polícia ainda investiga se o histórico está associado ao crime, e se o caso poderia ser uma possível execução.

Polícia ainda não identificou nenhum suspeito. Os trabalhos seguem na Delegacia de Homicídios de Joinville.