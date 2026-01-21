BRASÍLIA, DF, E SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, deve anunciar Francisco Lucas Costa Veloso para comandar a Secretaria Nacional de Segurança Pública ainda nesta semana.

Chico Lucas, como é conhecido, é atual secretário de Segurança Pública do Piauí. Ele é formado em direito pela Universidade Federal do Piauí e atua como procurador do estado desde 2009. É considerado um nome de confiança do governador Rafael Fonteles (PT).

Ao longo da carreira, já ocupou a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Piauí, de 2016 e 2018, além da presidência da Associação Piauiense dos Procuradores do Estado.

Na gestão pública, foi diretor-geral do Instituto de Terras do Piauí de 2019 a 2022 na gestão de Wellington Dias (PT).

Lucas também era um nome reivindicado pelo Consesp (Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública) para assumir o cargo. O órgão reúne os secretários de segurança de todas as unidades federativas do país.

O ministro também convidou o promotor Paulo Modesto para integrar sua equipe. Ele é professor de Direito Administrativo da Universidade Federal da Bahia, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Público e membro do Ministério Público do Estado da Bahia.

Ainda não está definido qual secretaria ele irá ocupar, o que dependerá da configuração final da equipe. Próximo ao ministro, Modesto chegou a ser secretário Nacional de Justiça durante os 14 dias em que o Silva comandou o Ministério da Justiça no governo Dilma Rousseff (PT).

Outro nome cotado para compor a equipe é o do advogado Ademar Borges, que tem participado de reuniões no ministério e é próximo ao ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o novo ministro já sinalizou a pessoas próximas que pretende trocar o comando de ao menos quatro das oito secretarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Entre as áreas que devem passar por mudanças estão a Secretaria-Executiva, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Secretaria Nacional de Assuntos Legislativos e a Secretaria Nacional de Direitos Digitais.

Até que os novos nomes sejam definidos, o atual secretário nacional de Segurança Pública, Mario Sarrubbo, acumulará funções e responderá também pela Secretaria-Executiva da pasta.

Jean Uema, atual secretário Nacional de Justiça, é um dos nomes que devem permanecer no quadro do ministério. Seu nome é cogitado para a Secretaria-Executiva.

Pessoas próximas ao ministro dizem que ele deve terminar de montar a equipe até o final de semana.