SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve ter mais um dia frio e com pouca possibilidade de chuva, em uma repetição do que tem ocorrido depois dos temporais da semana passada. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que o tempo nesta quinta-feira (22) fica entre mínima de 15°C e máxima de 21°C.

A chuva, se cair, será isolada, e o céu fica encoberto ao longo do dia. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, as nuvens resultam da atuação de ventos marítimos que atuam sobre a capital.

O órgão municipal prevê chuva leve ou chuviscos à tarde, apenas.

Segundo o Inmet, a capital só deve ter calor parecido com o de semanas passadas no fim de semana, com máximas que podem chegar a 27°C no domingo (25), no aniversário de São Paulo.

Fora da capital, o calor pode já voltar a níveis típicos de verão, com máxima de até 32°C no interior nesta quinta, de acordo com a Defesa Civil. A chuva só deve ser significativa na faixa leste do estado e perto da divisa com Minas Gerais.

SUDESTE TEM POSSIBILIDADE ALTA DE DESLIZAMENTOS E ENCHENTES

A previsão de riscos geo-hidrológicos do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres) para esta quinta-feira indica possibilidade alta de enxurradas em estados do Sudeste. A situação se deve ao acumulado de chuvas registrado nesta quarta-feira (21) e as pancadas de intensidade moderada e forte.

É o caso de regiões de Juiz de Fora e Belo Horizonte, em MG, Campos dos Goytacazes e Petrópolis, no RJ, e Cachoeiro do Itapemirim, São Mateus e Vitória, no ES. O risco em território capixaba é maior no litoral por causa da maré elevada.

Também há chance alta de deslizamentos nas regiões de Juiz de Fora, Ipatinga, Belo Horizonte e Governador Valadares, em MG, diz o centro federal.