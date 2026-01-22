No próximo sábado (24), a prefeitura de São Paulo, disponibilizará mais de 300 pets para adoção no evento Recomeços: um ano novo, um novo lar, que será realizado no Centro Municipal de Adoção, no bairro de Santana.

Além da adoção dos pets, o público poderá se informar sobre cuidados básicos e como fazer a guarda responsável dos animais. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, todos os animais do evento estão castrados, vacinados, vermifugados, identificados com chip e com Registro Geral do Animal (RGA).

Quem decidir adotar um pet tem de levar caixa de transporte no caso de adoção de gatos, ou coleira com guia no caso de adoção de cães. Também é necessário fazer o pagamento de uma taxa de R$ 35,80, ser maior de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência recente.

Além disso, o evento permite aos visitantes que adotarem um cão ou gato acima de 8 anos de idade e que residam na capital ter acesso ao cartão Cuida Bem Idoso. Ele possibilita atendimento prioritário e vitalício em qualquer dos quatro hospitais veterinários públicos, localizados nas zonas norte, leste, sul e oeste.

Quem não puder ir ao evento no sábado, pode comparecer ao Centro Municipal de Adoção, que permanece aberto para visitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 15h, exceto feriados.

A ação da prefeitura neste sábado será em Santana, na Rua Santa Eulália, número 86, das 9h às 17h.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

