SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu um casarão na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (22) e deixou uma pessoa ferida. No local funciona uma boate.

O fogo teve início por volta das 5h20 na rua Riachuelo, no número 40. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas, que foram controladas e estão em fase de rescaldo.

Um homem foi levemente ferido. Ele foi atendido em uma das ambulâncias da corporação e não corre risco de morte.

Imagens mostraram que o teto e a parte da frente foram totalmente destruídos. Segundo informações da TV Globo, o imóvel era comercial, onde funcionava uma casa de show.

Moradores de um prédio ao lado tiveram que sair às pressas de casa. Ainda de acordo com a emissora, uma mulher tentou salvar a própria televisão, mas foi roubada por um homem que passava de carro na rua.

A rua Riachuelo ficou parcialmente interditada por volta de uma hora. A interdição ocorreu na altura da rua do Lavradio enquanto os bombeiros combatiam o incêndio, informou o Centro de Operações Rio.

A causa do incêndio será investigada. A Defesa Civil também foi chamada para avaliar a estrutura da edificação.