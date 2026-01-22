BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um ônibus deixou cinco mortos na noite da última quarta-feira (21) na serra de Francisco Sá, na BR-251, no norte de Minas Gerais. Um bebê está entre as vítimas fatais.

O ônibus ia de Arapiraca (AL) para Itapema (SC) e operava de forma clandestina, segundo o Corpo de Bombeiros. A reportagem não localizou o proprietário do veículo.

O motorista teria perdido o controle da direção após o ônibus apresentar um problema de frenagem em trecho da serra de declive e curva, de acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O ônibus saiu da pista e tombou na margem da via, momento em que passageiros foram lançados para fora do veículo.

Cinco passageiros morreram. Os outros 43 ocupantes do veículo ficaram feridos, sendo 9 em estado grave, segundo os bombeiros.