SÃO PAULO, SP (UO/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 69 anos foi presa nesta quarta-feira (21) por racismo e injúria racial após xingar e ofender uma enfermeira durante um atendimento no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

A profissional auxiliava a mulher antes de um exame de raio-X. Segundo a Polícia Militar, a enfermeira tentava dar apoio a paciente até a maca do raio-x, mas foi ofendida por ela com palavras de baixo calão e várias ofensas racistas. O também caso foi testemunhado por um outro funcionário do hospital.

A mulher queria ser levada até a maca do raio-x sem fazer esforço. Segundo relatos, quando a enfermeira disse que não conseguiria carregá-la, apenas dar apoio, a paciente começou a xingar a profissional com palavras de baixo calão. A paciente ainda disse que "a cor dela [enfermeira] justifica ela ser ignorante, pois todos os pretos são ignorantes e mal educados", informou a Polícia Militar.

Após ser atendida e liberada, a mulher foi levada até a Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, a suspeita foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.

A Santa Casa de Misericórdia de Vitória lamentou o ocorrido e disse que "não tolera e repudia qualquer ato de discriminação, preconceito ou violência". Em nota, a instituição informou que a colaboradora recebeu o "acolhimento e o suporte necessários da equipe de enfermagem e reitera que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para os devidos esclarecimentos dos fatos".

RACISMO X INJÚRIA RACIAL

A Lei de Racismo, de 1989, engloba "os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional". O crime ocorre quando há uma discriminação generalizada contra um coletivo de pessoas. Exemplo disso seria impedir um grupo de acessar um local em decorrência da sua raça, etnia ou religião.

O autor de crime de racismo pode ter uma punição de 1 a 5 anos de prisão. Trata-se de crime inafiançável e não prescreve. Ou seja: no caso de quem está sendo julgado, não é possível pagar fiança; para a vítima, não há prazo para denunciar.

Já a injúria racial consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem a fim de atacar a dignidade de alguém de forma individual. Um exemplo de injúria racial é xingar um negro de forma pejorativa utilizando uma palavra relacionada à raça.

SAIBA COMO DENUNCIAR

Você pode procurar delegacias especializadas, como, por exemplo, o Decradi em São Paulo e o Geacri em Goiás, ou ainda fazer um boletim de ocorrência em qualquer delegacia física ou online.

Caso seja um flagrante, ligue para o 190. Por telefone você também pode ligar no Disque 100 ou no Disque Denúncia da sua cidade.