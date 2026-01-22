SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem matou a vizinha a facadas, fugiu com os filhos e, após ser perseguido pela polícia, tentou matá-los batendo o carro em que estavam contra o muro de uma casa, no interior de São Paulo, na noite desta quarta-feira (21).

O suspeito, de 23 anos foi preso em flagrante e, segundo a PM, confessou os crimes. As crianças, de oito e dois anos, e o bebê, de oito meses, seguem internados. O estado de saúde deles não foi informado.

Por volta das 23h, o homem feriu a vizinha de 41 anos com diversas facadas. Eles moravam em residências no mesmo quintal, na Vila Santa Clara, em Itatiba. Na sequência, fugiu com o carro dela, um Volkswagen Gol, com os três filhos.

A mãe das crianças encontrou a vizinha já morta e, em estado de choque, acionou a polícia.

Após a chegada dos agentes, a mãe das crianças recebeu ligação do companheiro fazendo ameaças. Ele disse, de acordo com o registro policial, que a mãe não veria mais os filhos e que ele se mataria junto com as crianças.

Os policiais conseguiram rastrear a ligação e localizaram o homem já na cidade de Jaguariúna, a cerca de 15 km de distância. Ao perceber que uma viatura se aproximava, ele tentou fugir com o carro e houve perseguição pelas ruas do bairro Roseira de Cima.

O veículo só parou ao bater no muro de uma casa, derrubando parte da estrutura. Com o impacto, o suspeito chegou a desmaiar, mas logo recobrou a consciência. De acordo com a PM, ele resistiu à prisão, mas acabou preso e admitiu que jogou o carro contra o muro de propósito para matar as crianças e se suicidar.

Ele também confessou ter matado a vizinha.

O homem e as crianças foram levados ao Hospital Municipal de Jaguariúna. As crianças permaneceram internadas -o estado de saúde delas não foi informado. Já o suspeito recebeu alta e foi preso em flagrante.

Ele responderá por feminicídio, tentativa de homicídio, furto e dano.