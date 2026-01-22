SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) publicou nesta quinta-feira (22) o edital do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) do primeiro semestre de 2026.

O programa do governo federal oferece financiamento com juros zero para estudantes com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. O pagamento do valor financiado tem início após a conclusão do curso, com parcelas ajustadas à renda do aluno.

São aptos a participar do processo os estudantes que tenham condições de atingir a frequência mínima para concluir o semestre letivo no curso, turno e local nos quais se inscreveram.

As inscrições vão de 3 a 6 de fevereiro por meio do site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado do processo será divulgado no dia 19 de fevereiro.

Poderá se inscrever no processo seletivo o candidato que, cumulativamente, atenda às seguintes condições:

- Ter participado do Enem a partir da edição de 2010, com nota no exame válida

- Ter obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e nota na prova de redação superior a zero no Enem;

- Não ter participado do Enem como "treineiro";

- Possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos (R$ 4.863)

- Possuir, obrigatoriamente, condições de atingir a frequência mínima exigida para o semestre letivo referente ao primeiro semestre de 2026, no curso, turno e local de oferta da instituição de ensino superior para o qual se inscrever.

De acordo com o edital, 50% das vagas serão reservadas para candidatos com renda familiar de até meio salário mínimo (R$ 810,50) e inscritos no CadÚnico (cadastro único dos programas sociais do governo federal).

Os candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência terão vagas reservadas em percentual.

Os critérios das reservas de vagas serão de acordo com a proporção da "população na unidade da federação onde está instalada a instituição de ensino, tendo como base o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)".

Os candidatos pré-selecionados pelo Fies Social poderão solicitar a contratação do financiamento de até "100% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições". Neste caso, o sistema identificará o estudante de maneira automática a partir do Fies Seleção, com base nos dados do CadÚnico.

CALENDÁRIO FIES - 1º SEMESTRE 2026

- Período de inscrições: 3 a 6 de fevereiro

- Divulgação do resultado: 19 de fevereiro

- Convocação para lista de espera: 26 de fevereiro a 10 de abril