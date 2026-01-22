SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora Coral relatou ter sido intimidada durante o Ensaio da Anitta no Rio de Janeiro, na terça-feira (20).

Coral disse que ficou sozinha por alguns minutos até que três homens gays começaram a incomodá-la. "Eles começaram a dançar me empurrando, me chamaram de feia, me cuspiram e atingiram o limite que foi derramar a bebida na minha cabeça".

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível vê-la sendo xingada e cuspida. Ela não reagiu por medo de ser agredida fisicamente. "O que mais me deixa chocada e o que mais me deixou assustada foi essa sensação de impotência. Se eu reagisse de alguma forma, eram três homens alterados e sabe-se lá o que eles poderiam fazer comigo."

A influenciadora contou ter recebido apoio de um segurança. "Ele percebeu que eles estavam muito alterados e pediu calma, ouviu o que eu tinha pra dizer, eu expliquei qual foi a situação, ele entendeu super, ficou a uns dez passos de mim e falou que qualquer coisa que eu precisasse ele estava ali para me dar assistência".

Coral ressaltou que homens gays podem ser transfóbicos. "Eu já cansei de ouvir relatos de outros gays em outras festas que humilharam, bateram, empurraram e tiveram embates com mulheres trans e travestis. Empurram, ridicularizam, intimidam".

O caso foi registrado ontem pela Delegacia On-line e encaminhado à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que dará continuidade às investigações. "Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", informou a polícia civil em nota.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa de Anitta e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.