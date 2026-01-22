RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O haras da família Garcia, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, é alvo de operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público estadual contra o furto de petróleo por meio de perfurações clandestinas em oleodutos da Transpetro, nesta quinta-feira (22).

A propriedade pertence às irmãs gêmeas Shanna e Tamara, filhas de Waldomiro Paes Garcia, conhecido como Maninho, morto em 2004. Ele é apontado pela polícia como um dos operadores tradicionais do jogo do bicho no Rio, além de ser ex-patrono do Salgueiro.

Não há mandados de prisão para os integrantes da família Garcia. De acordo com a polícia, a fazenda encontrava-se arrendada no período da investigação. A reportagem tenta contato com a defesa dos responsáveis pelo haras.

A operação, nomeada como Haras do Crime, tem como alvo 14 pessoas investigadas por integrarem organização criminosa especializada no furto de petróleo diretamente da malha dutoviária da Transpetro. Até o momento, seis foram presas.

As investigações tiveram início em junho de 2024, após a polícia ser acionada para apurar denúncia de furto de petróleo no haras. No local, as equipes encontraram cinco caminhões-tanque, sendo três deles completamente carregados, cada um contendo 41 mil litros de petróleo bruto, totalizando aproximadamente 123 mil litros.

Os investigadores apontam que os suspeitos integravam uma rede interestadual, com ramificações em São Paulo e Minas Gerias. Mandandos são cumpridos em seis estados -Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina.

A quadrilha, segundo a denúncia, atuava de forma estruturada, com um núcleo responsável pela liderança, planejamento e comando das ações, e outro voltado à logística e à fachada empresarial, fornecendo caminhões, contas bancárias e documentos fiscais falsos para dar aparência legal ao transporte do petróleo furtado.

O prejuízo direto estimado à Transpetro ultrapassa R$ 5,8 milhões, considerando o volume de petróleo subtraído e a interrupção operacional do duto.

