SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de 6 anos morreu após o carro em que ela estava ser atingido por um caminhão desgovernado em Nova Friburgo (RJ).

Veículo desceu uma via inclinada no bairro da Olaria e só parou ao atingir o carro e uma casa. O caso aconteceu na rua Franklin Coutinho na tarde desta quarta-feira (21) e chovia no momento do acidente.

Menina morreu na hora e a mãe dela ficou presa às ferragens. A mulher foi levada ao Hospital Municipal Raul Sertã com fraturas nas costelas e cortes no rosto e nos braços. Ela está lúcida e orientada e vai ser encaminhada a um hospital particular nesta quinta-feira (22), informou a Prefeitura de Nova Friburgo ao UOL.

Pai da menina estava fora do carro no momento do acidente e sobreviveu. O homem tinha saído do carro para fazer compras em uma mercearia, segundo informações da Polícia Militar.

O motorista do caminhão e o ajudante também receberam atendimento hospitalar. Um deles recebeu alta nesta quarta-feira (21) e o outro segue internado com uma fratura na perna no mesmo hospital que a mãe da criança.

Casa atingida pelo caminhão não teve estrutura comprometida. Segundo a Defesa Civil de Nova Friburgo, somente o muro e o portão da residência foram atingidos pela colisão.

Caso é investigado pela Polícia Civil. A ocorrência está a cargo do 151º DP.