O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou a equipe do filme O Agente Secreto e o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso, que participou da produção estadunidense Sonhos de Trem, pelas cinco indicações ao Oscar 2026

A lista completa dos concorrentes foi divulgada hoje pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Nas redes sociais, o presidente destacou que as indicações são um reconhecimento da cultura e da capacidade do Brasil de contar histórias que emocionam o mundo.

O Agente Secreto foi indicado simultaneamente nas categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco (nova categoria). Já Wagner Moura recebeu indicação a Melhor Ator por sua atuação no longa.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O país também está representado entre os destaques técnicos com a indicação de Adolpho Veloso para Melhor Fotografia.

O cinema brasileiro está em um dos melhores momentos de sua história! A indicação de O Agente Secreto para quatro categorias do Oscar é motivo de celebração para todo o país. É o reconhecimento da nossa cultura e da capacidade do Brasil de contar histórias que emocionam o mundo pic.twitter.com/12zeAv6tuV Lula (@LulaOficial) January 22, 2026

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também comemorou as indicações em seus perfis nas redes sociais:

Deixo meus parabéns ao Wagner Moura, ao diretor Kléber Mendonça, a todo o elenco, aos produtores, roteiristas e técnicos que estão nos bastidores fazendo toda a magia acontecer. Viva o cinema brasileiro!"

O Agente Secreto venceu recentemente o Globo de Ouro de Filme Internacional além do Globo de Ouro para o ator Wagner Moura. A cerimônia do Oscar 2026 acontece em 15 de março.

Tags:

Lul | O Agente Secreto | Oscar | Oscar 2026