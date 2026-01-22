O anúncio dos indicados ao Oscar 2026 confirmou um ano de forte presença do cinema internacional e abriu espaço para leituras políticas, afetivas e estéticas sobre o mundo atual. Liderando a corrida, o longa norte-americano Pecadores aparece como o título mais lembrado pela Academia, com 16 indicações, consolidando-se como o grande favorito da temporada.

Logo atrás, o norueguês Valor Sentimental soma nove indicações, incluindo melhor filme, direção e categorias de atuação, reafirmando a força do cinema europeu no circuito hollywoodiano. O longa de Joachim Trier repete o bom desempenho crítico que já vinha acumulando desde sua estreia em festivais internacionais.

Já o brasileiro O Agente Secreto conquistou quatro indicações, entre elas melhor filme, melhor filme internacional e melhor ator para Wagner Moura, primeiro ator brasileiro na categoria de atuação masculina.

Outra surpresa foi o filme independente norte-americano Sonhos de Trem, disponível na Netflix, com quatro indicações: entre elas melhor filme e melhor fotografia, assinada pelo brasileiro Adolpho Veloso.

A cerimônia do Oscar 2026 acontece em 15 de março.  

Lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Melhor Filme

Bugonia
F-1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Pecadores
Sonhos de Trem

Melhor Direção

Chloé Zhao, por Hamnet
Josh Safdie, por Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, por Uma Batalha Após a Outra
Joachim Trier, por Valor Sentimental
Ryan Coogler, por Pecadores

Melhor Ator

Timothée Chalamet, por Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após A Outra
Ethan Hawke, por Blue Moon
Michael B. Jordan, por Pecadores
Wagner Moura, por O Agente Secreto

Melhor Atriz

Jessie Buckley, por Hamnet
Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Kate Hudson, por Song Sung Blue
Renate Reinsve, por Valor Sentimental
Emma Stone, por Bugonia

Melhor Ator Coadjuvante

Benicio del Toro, por Uma Batalha Após A Outra
Jacob Elordi, por Frankenstein
Delroy Lindo, por Pecadores
Sean Penn, por Uma Batalha Após A Outra
Stellan Skarsgård, por Valor Sentimental

Melhor Atriz Coadjuvante

Elle Fanning, por Valor Sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor Sentimental
Amy Madigan, por A Hora do Mal
Wunmi Mosaku, por Pecadores
Teyana Taylor, por Uma Batalha Após a Outra

Melhor Direção de Elenco

Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após A Outra
O Agente Secreto
Pecadores

Melhor Roteiro Original

Blue Moon
Foi Apenas Um Acidente
Marty Supreme
Valor Sentimental
Pecadores

Melhor Roteiro Adaptado

Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Uma Batalha Após A Outra
Sonhos de Trem

Melhor Filme de Animação

Arco
Elio
Guerreiras do K-pop
A Pequena Amélie
Zootopia 2

Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto
Foi Apenas Um Acidente
Valor Sentimental
Sirt
The Voice of Hind Rajab

Melhor Documentário em Longa-Metragem

Alabama: Presos no Alabama
Embaixo da Luz Neon
Cutting Through Rocks
Mr Nobody Against Putin
A Vizinha Perfeita

Melhor Documentário em Curta-Metragem

Quartos Vazios
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
O Diabo Não Tem Descanso
Perfectly A Strangeness

Melhor Curta-Metragem em Live Action

Butchers Stain
A Friend Of Dorothy
Jane Austens Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva

Melhor Animação em Curta-Metragem

Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters

Melhor Trilha Sonora

Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores

Melhor Canção Original

Dear Me, de Diane Warren: Relentless
Golden, de Guerreiras do K-pop
I Lied To You, de Pecadores
Sweet Dreams Of Joy, de Viva Verdi!
Sonhos de Trem, de Sonhos de Trem

Melhor Som

F-1
Frankenstein
Uma Batalha Após A Outra
Pecadores
Sirt

Melhor Fotografia

Frankenstein
Marty Supreme
Uma Batalha Após A Outra
Pecadores
Sonhos de Trem

Melhor Design de Produção

Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após A Outra
Pecadores

Melhor Figurino

Avatar: Fogo e Cinzas
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Pecadores

Melhor Cabelo e Maquiagem

Frankenstein
Kokuho
Pecadores
Coração de Lutador: The Smashing Machine
A Meia-Irmã Feia

Melhor Montagem

F-1
Marty Supreme
Uma Batalha Após A Outra
Valor Sentimental
Pecadores

Melhores Efeitos Visuais

Avatar: Fogo e Cinzas
F-1
Jurassic World: Recomeço
O Ônibus Perdido
Pecadores

