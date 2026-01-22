Logo atrás, o norueguês Valor Sentimental soma nove indicações, incluindo melhor filme, direção e categorias de atuação, reafirmando a força do cinema europeu no circuito hollywoodiano. O longa de Joachim Trier repete o bom desempenho crítico que já vinha acumulando desde sua estreia em festivais internacionais.
Já o brasileiro O Agente Secreto conquistou quatro indicações, entre elas melhor filme, melhor filme internacional e melhor ator para Wagner Moura, primeiro ator brasileiro na categoria de atuação masculina.
Outra surpresa foi o filme independente norte-americano Sonhos de Trem, disponível na Netflix, com quatro indicações: entre elas melhor filme e melhor fotografia, assinada pelo brasileiro Adolpho Veloso.
A cerimônia do Oscar 2026 acontece em 15 de março.
Lista completa dos indicados ao Oscar 2026
Melhor Filme
Bugonia
F-1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Pecadores
Sonhos de Trem
Melhor Direção
Chloé Zhao, por Hamnet
Josh Safdie, por Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, por Uma Batalha Após a Outra
Joachim Trier, por Valor Sentimental
Ryan Coogler, por Pecadores
Melhor Ator
Timothée Chalamet, por Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após A Outra
Ethan Hawke, por Blue Moon
Michael B. Jordan, por Pecadores
Wagner Moura, por O Agente Secreto
Melhor Atriz
Jessie Buckley, por Hamnet
Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Kate Hudson, por Song Sung Blue
Renate Reinsve, por Valor Sentimental
Emma Stone, por Bugonia
Melhor Ator Coadjuvante
Benicio del Toro, por Uma Batalha Após A Outra
Jacob Elordi, por Frankenstein
Delroy Lindo, por Pecadores
Sean Penn, por Uma Batalha Após A Outra
Stellan Skarsgård, por Valor Sentimental
Melhor Atriz Coadjuvante
Elle Fanning, por Valor Sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor Sentimental
Amy Madigan, por A Hora do Mal
Wunmi Mosaku, por Pecadores
Teyana Taylor, por Uma Batalha Após a Outra
Melhor Direção de Elenco
Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após A Outra
O Agente Secreto
Pecadores
Melhor Roteiro Original
Blue Moon
Foi Apenas Um Acidente
Marty Supreme
Valor Sentimental
Pecadores
Melhor Roteiro Adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Uma Batalha Após A Outra
Sonhos de Trem
Melhor Filme de Animação
Arco
Elio
Guerreiras do K-pop
A Pequena Amélie
Zootopia 2
Melhor Filme Internacional
O Agente Secreto
Foi Apenas Um Acidente
Valor Sentimental
Sirt
The Voice of Hind Rajab
Melhor Documentário em Longa-Metragem
Alabama: Presos no Alabama
Embaixo da Luz Neon
Cutting Through Rocks
Mr Nobody Against Putin
A Vizinha Perfeita
Melhor Documentário em Curta-Metragem
Quartos Vazios
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
O Diabo Não Tem Descanso
Perfectly A Strangeness
Melhor Curta-Metragem em Live Action
Butchers Stain
A Friend Of Dorothy
Jane Austens Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Melhor Animação em Curta-Metragem
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Melhor Trilha Sonora
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Melhor Canção Original
Dear Me, de Diane Warren: Relentless
Golden, de Guerreiras do K-pop
I Lied To You, de Pecadores
Sweet Dreams Of Joy, de Viva Verdi!
Sonhos de Trem, de Sonhos de Trem
Melhor Som
F-1
Frankenstein
Uma Batalha Após A Outra
Pecadores
Sirt
Melhor Fotografia
Frankenstein
Marty Supreme
Uma Batalha Após A Outra
Pecadores
Sonhos de Trem
Melhor Design de Produção
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após A Outra
Pecadores
Melhor Figurino
Avatar: Fogo e Cinzas
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Pecadores
Melhor Cabelo e Maquiagem
Frankenstein
Kokuho
Pecadores
Coração de Lutador: The Smashing Machine
A Meia-Irmã Feia
Melhor Montagem
F-1
Marty Supreme
Uma Batalha Após A Outra
Valor Sentimental
Pecadores
Melhores Efeitos Visuais
Avatar: Fogo e Cinzas
F-1
Jurassic World: Recomeço
O Ônibus Perdido
Pecadores
