SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cofen (Conselho Federal de Enfermagem) publicou nesta quinta-feira (22), no Diário Oficial da União, uma resolução que amplia a lista de medicamentos que podem ser prescritos por enfermeiros, entre eles antibióticos como amoxicilina, azitromicina e eritromicina.

"O enfermeiro exerce papel fundamental na promoção do cuidado integral e sua atuação como prescritor impacta positivamente a sociedade ao ampliar o acesso aos serviços de modo seguro", diz o conselho em nota.

O CFM (Conselho Federal de Medicina) considera que a decisão é um risco à população e uma invasão de atribuições médicas, e afimou que o Cofen afronta a legislação brasileira e o STF (Supremo Tribunal Federal).

"Compete aos enfermeiros apenas a prerrogativa de disponibilizar medicamentos em programas de saúde pública e rotinas institucionais já estabelecidas e após diagnóstico médico", disse em nota.

Em setembro de 2025, quando a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou a indicação de antibióticos por enfermeiros, o CFM disse que "enfermeiros não têm conhecimento nem competência técnica para realizar, visto que não faz parte de sua formação".

À época, o CFM disse que Anvisa transformou "uma adequação técnica em uma autorização para exercício ilegal da medicina".

Disse ainda que o Brasil se dedica há mais de dez anos a reduzir o uso inadequado de antimicrobianos e que "a banalização dessa prescrição" tem efeitos nocivos à saúde, como aumento de internações, permanências hospitalares mais longas, maior mortalidade e elevação de custos assistenciais.

A autorização, porém, está amparada pela Lei 7.498/1986, que regulamenta o exercício da enfermagem no Brasil, e pelo Decreto 94.406/1987, no contexto de rotinas e protocolos institucionais e programas de saúde pública, segundo o Cofen.

Na prática, isso significa que enfermeiros poderão emitir receitas para medicamentos como antibióticos, desde que sigam protocolos clínicos do SUS (Sistema Único de Saúde) ou da instituição de saúde.

O objetivo, segundo o Cofen, é "assegurar cuidado qualificado, integral e seguro à população", especialmente em áreas como imunização, saúde da mulher e controle de doenças crônicas.

A norma surgiu de uma consulta pública nacional, incorporando sugestões de profissionais e especialistas, e alinha-se a tendências internacionais, onde enfermeiros assumem papéis mais amplos em sistemas de saúde.

De acordo com a resolução, a receita deve conter a identificação do protocolo usado e seu ano de publicação; o nome da instituição e CNPJ; dados completos do enfermeiro, como nome, inscrição no conselho e assinatura; informações do paciente, incluindo nome, CPF e data de nascimento; e detalhes do medicamento pela denominação genérica, via de administração e posologia.

Veja lista completa de medicamentos que podem ser prescritos por enfermeiros.

IST (INFECÇÃO SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL), SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA

1. Aciclovir

2. Benzilpenicilina benzatina

3. Doxiciclina

4. Azitromicina

5. Ceftriaxona

6. Ciprofloxacino

7. Metronidazol

8. Secnidazol

9. Nistatina

10. Miconazol

11. Fluconazol

12. Itraconazol

13. Clindamicina

14. Ácido tricloroacético (ATA)

15. Podofilina

16. Imiquimode

CONTRACEPÇÃO E SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA

1. Etinilestradiol + levonorgestrel

2. Etinilestradiol + desogestrel

3. Etinilestradiol + gestodeno

4. Desogestrel

5. Noretisterona

6. Acetato de medroxiprogesterona

7. Acetato de medroxiprogesterona + cipionato de estradiol (IM mensal)

8. Enantato de noretisterona 50 mg + valerato de estradiol

9. Etonogestrel + etinilestradiol

10. Levonorgestrel

11. Implante subdérmico de etonogestrel

12. DIU de cobre

13. DIU hormonal - levonorgestrel

PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO (PEP) E PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO (PrEP) AO HIV

1. Dolutegravir

2. Lamivudina (3TC)

3. Tenofovir (TDF)

4. TDF + lamivudina

5. Zidovudina/lamivudina (AZT/3TC)

6. Darunavir (DRV) + ritonavir (RTV)

7. Fumarato de tenofovir desoproxila (TDF) + entricitabina (FTC)

ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER

1. Dipirona

2. Estriol

3. Ibuprofeno

4. Diclofenaco

5. Escopolamina

6. Paracetamol

7. Piroxicam

8. Nimesulida

9. Nitrofurantoína

10. Sulfametoxazol + trimetoprima

11. Ciprofloxacino

12. Levofloxacino

13. Sulfato ferroso

PRÉ-NATAL

1. Aciclovir

2. Ácido acetilsalicílico

3. Ácido fólico

4. Alfa-metildopa

5. Amoxicilina

6. Ampicilina

7. Azitromicina

8. Cefalexina

9. Ceftriaxona

10. Dimedrinato + cloridrato de piridoxina

11. Dimeticona

12. Dipirona

13. Eritromicina

14. Hidróxido de alumínio

15. Hioscina / butilescopolamina

16. Mebendazol

17. Metoclopramida

18. Metronidazol

19. Nifedipina

20. Nitrofurantoína

21. Paracetamol

22. Penicilina benzatina

23. Sulfato ferroso

24. Tiabendazol

ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA

1. Amoxicilina

2. Amoxicilina + Clavulanato

3. Eritromicina

4. Penicilina benzatina

5. Ceftriaxona

6. Sulfametoxazol + Trimetoprim

7. Azitromicina

8. Paracetamol

9. Dipirona

10. Ibuprofeno

11. Mebendazol

12. Albendazol

13. Sulfato ferroso

14. Vitamina A

15. Ondansetrona

16. Sais de reidratação oral (SRO)

17. Nistatina

18. Cefalexina

19. Mupirocina

20. Neomicina + bacitracina

TUBERCULOSE E HANSENÍASE

1. Isoniazida

2. Rifampicina

3. Pirazinamida

4. Cloridrato de etambutol

5. Rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol (RHZE)

6. Rifampicina + isoniazida (RH)

7. Dapsona

8. Clofazimina

9. Rifapentina (HP) + isoniazida

DIABETES, HIPERTENSÃO E RISCO CARDIOVASCULAR

1. Cloridrato de metformina

2. Gliclazida

3. Glibenclamida

4. Insulina NPH humana

5. Insulina regular humana

6. Hidroclorotiazida

7. Furosemida

8. Espironolactona

9. Atenolol

10. Succinato de metoprolol

11. Carvedilol

12. Propranolol

13. Metildopa

14. Nifedipina

15. Besilato de anlodipino

16. Cloridrato de verapamil

17. Cloridrato de hidralazina

18. Maleato de enalapril

19. Captopril

20. Losartana potássica

21. Ácido acetilsalicílico

TABAGISMO

1. Nicotina

DENGUE

1. Dipirona sódica

2. Paracetamol

3. Sais de reidratação oral (SRO)

4.Soro fisiológico 0,9%