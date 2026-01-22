SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A defesa do ex-médico Roger Abdelmassih, 82, entrou com pedido de prisão domiciliar, alegando questões de saúde. A Justiça determinou que ele passe por exames.

Defesa alega que ele pode morrer a qualquer momento dentro da prisão. O pedido foi protocolado pela esposa e advogada do ex-médico, Larissa Sacco Abdelmassih, em novembro do ano passado, no TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

Juíza pediu novo laudo técnico para comprovar doenças. A magistrada Sueli Zeraik recebeu o pedido da defesa e definiu nesta quarta-feira (21) que uma nova perícia médica deve ser realizada, arcada pelo detento ou solicitada ao Instituto Médico Social e de Criminologia de São Paulo. Ainda não há data definida para realização do procedimento.

Laudos apresentados pela defesa apontam para problemas no coração e câncer na próstata. Além disso, o condenado seria portador de cardiopatia isquêmica grave, hipertensão, insuficiência cardíaca, broncopatia diverticulite.

Abdelmassih foi condenado a 173 anos de prisão por estuprar dezenas de pacientes. Entre idas e vindas do sistema prisional, ele está preso desde 2014, quando foi capturado no Paraguai após fugir do país e ficar foragido por três anos.

Em 2023, a defesa já havia entrado com pedido de prisão domiciliar humanitária para ele, mas a Justiça negou. Na ocasião, o desembargador Eduardo Abdalla, relator do processo no Tribunal de Justiça, afirmou que, a despeito da gravidade de sua saúde, Abdelmassih vem recebendo todo os cuidados necessários e que, quando houve necessidade, foi transferido e atendido no Hospital Penitenciário.

Em 2017 o STF chegou a conceder a prisão domiciliar para o ex-médico. Contudo, em 2019 o benefício acabou revogado por suspeitas nas declarações de saúde de Abdelmassih para os laudos que determinaram que sua pena fosse cumprida em casa.

A reportagem tenta contato com a defesa do ex-médico. Caso haja manifestação, esta reportagem será atualizada.

Abdelmassih é um dos últimos presos por caso de grande repercussão que segue no "Presídio dos Famosos". O UOL revelou que o governo paulista planeja acabar com a fama da unidade e vem transferindo todos os condenados em regime fechado para outros locais do estado -apenas entre novembro e dezembro do ano passado foram cinco transferidos.