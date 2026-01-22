SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp adiantou para esta quinta-feira (22) a divulgação da primeira chamada do vestibular 2026. A lista de convocados já está disponível no site da Comvest, comissão responsável pela organização do processo seletivo.

Confira aqui a lista de aprovados na Unicamp 2026 O resultado da modalidade de ingresso por meio da nota do Enem será publicado somente nesta sexta-feira (23), de acordo com a instituição.

Neste ano, a Unicamp oferece 2.530 vagas em 69 cursos de graduação por meio do vestibular tradicional. Outras oportunidades são preenchidas pelo sistema Enem-Unicamp, que disponibiliza 341 vagas.

Os candidatos aprovados devem realizar a matrícula exclusivamente pela internet. No caso da primeira chamada, o procedimento poderá ser feito nos dias 26 e 27 de janeiro, conforme o calendário oficial da instituição

A matrícula é feita na plataforma da universidade, com o mesmo login e senha cadastrados no momento da inscrição. Após acessar o sistema, o estudante deve enviar os documentos exigidos e concluir o processo de confirmação da vaga. Um tutorial com o passo a passo está disponível no site da Comvest.

Entre os documentos exigidos de todos os candidatos estão uma foto 3×4 digitalizada e o diploma ou certificado de conclusão do ensino médio, ou equivalente. Também são aceitos certificados obtidos por meio do Enem, do Encceja ou da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Quem concluiu o ensino médio no exterior deve apresentar o parecer de equivalência emitido pelo órgão educacional competente.

Os convocados para os cursos de Ciências do Esporte, Enfermagem, Medicina e Odontologia deverão enviar, após a matrícula, uma cópia digitalizada da carteira de vacinação atualizada para a secretaria do respectivo curso.

CONFIRA O CALENDÁRIO

- 26 e 27/1/26 - Matrícula online da primeira chamada

- 2/2/26 - Divulgação da segunda chamada

- 3 e 4/2/26 - Matrícula online da segunda chamada

- 9/2/26 - Divulgação da terceira chamada

- 10/2/26 - Matrícula online da terceira chamada

- 23/2/26 - Divulgação da quarta chamada

- 24/2/26 - Matrícula online da quarta chamada

- 2/3/26 - Divulgação da quinta chamada

- 3/3/26 - Matrícula online da quinta chamada

- 9/3/26 - Divulgação da sexta chamada

- 10/3/26 - Matrícula online da sexta chamada

- 16/3/26 - Divulgação da sétima chamada e Lista de Espera

- 17/3/26 - Matrícula online da sétima chamada

- 20/3/26 - Divulgação da oitava chamada

- 23/3/26 - Matrícula online da oitava chamada