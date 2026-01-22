ITU, SP (FOLHAPRESS) - Homens e mulheres têm diferentes percepções sobre o tamanho do pênis. Para eles, é um sinal de dominância sexual e física. Para elas, é um fator que influencia na atratividade, contudo com limitações. As conclusões são de um estudo da Universidade de Western Austrália, publicado nesta quinta-feira (22) na revista PLOS Biology, que tem a colaboração de outros centros de pesquisa do mesmo país e da África do Sul.

"Embora a função primária do pênis seja a transferência de esperma, nossas descobertas sugerem que ele também atua como um sinal biológico para avaliação social e sexual", afirma a bióloga Upama Aich, principal autora do experimento. "Em nosso passado evolutivo, quando não existiam roupas, o pênis era extremamente visível tanto para potenciais parceiras quanto para rivais. Isso permitiu que o tamanho se tornasse relevante, ao lado de outras características óbvias como a estatura e a forma física."

A genitália dos homens é maior do que a de outros primatas, como gorilas e orangotangos. Enquanto a média humana é de em torno de 13 centímetros quando ereto, o de um gorila mede algo como cinco centímetros.

Aich e seus colegas desenvolveram modelos em 3D de homens de diferentes alturas, com formas de corpos distintos e genitálias de dimensões variadas, e os mostraram para 600 homens e 200 mulheres heterossexuais. A escolha metodológica por reproduzir essas características no computador, em vez de usar pessoas reais, busca isolar os elementos a serem considerados, deixando de fora outros fatores, como traços do rosto, postura e personalidade. As voluntárias avaliaram o poder de atração, enquanto os voluntários, o quanto veriam aquelas figuras como ameaças sexuais e físicas.

As mulheres deram melhores notas às figuras masculinas que eram mais altas, possuíam uma maior relação ombro-quadril (o corpo em "formato de V") e um órgão sexual maior. No entanto, a partir de certo ponto, aumentos adicionais no tamanho do pênis, na altura e na largura dos ombros trouxeram benefícios decrescentes, ou seja, depois de um certo limite, chega-se a um platô e não muda tanto para elas.

Os homens também avaliaram figuras altas, com corpo em 'V' e pênis maior, como sendo mais intimidadoras, tanto como rivais sexuais quanto como oponentes em uma luta. Todavia, para eles, quanto maior, mais ameaçador, sem demonstrar um teto para esses fatores. Em outras palavras, os homens tendem a exagerar a relevância dessas características, em comparação com a percepção feminina.

"Uma razão pela qual os homens podem superestimar a importância do tamanho para a atratividade feminina é que eles o utilizam não apenas para pensar em atratividade, mas também para julgar o quão ameaçador outro homem pode ser em uma situação competitiva", comenta Aich, a autora do estudo. Pesquisas anteriores também elencaram outros motivos para essa discrepância.

Um deles é o que se chama de "distorção de ângulo" ou ainda "perspectiva do pássaro". A tese foi apresentada no livro seminal "A Inadequação Sexual Humana", do médico William H. Masters e da psicóloga e sexóloga Virginia E. Johnson, publicado em 1970, sendo que depois foi testada em diversos experimentos científicos.

Segundo essa hipótese, ao olhar o próprio órgão sexual de cima para baixo, homens tendem a vê-lo como menor do que realmente é, principalmente ao compará-lo com outros, observados em situações como no vestiário. Mais um fator considerado é a quantidade de gordura na virilha, pois o acúmulo tende a, digamos assim, esconder parte da haste.

RIVAIS À ALTURA

O papel do pênis no poder de atração de um homem já havia sido apontado em diversas pesquisas. "Características genitais masculinas podem afetar a probabilidade de o esperma de um macho ser retido pela fêmea e também podem ajudar a remover o esperma de rivais. Esses processos aumentam as chances de que o esperma dele seja utilizado pela fêmea para fertilizar o óvulo", explica o biólogo Michael Jennions, da Universidade Australian National, ao apontar as vantagens evolutivas que surgem nesse contexto.

Coautor do novo estudo, Jennions é referência nesse campo. Em 2013, publicou uma pesquisa na qual já indicava que as mulheres costumam preferir corpos em "formato de V" e pênis maiores.

Todavia, além de confirmar esses resultados, o artigo científico que saiu na PLOS Biology foi além ao averiguar como os próprios homens avaliam outros homens. Assim, trouxe uma nova conclusão, a de que eles veem esse fator como um elemento de competitividade não só sexual, mas de dominância, mesmo em uma sociedade na qual usamos roupas (não andamos pelados por aí como faziam nossos ancestrais).

"A evolução não atualiza instantaneamente a nossa psicologia quando os ambientes mudam", diz a bióloga Aich. "Antes das roupas, o pênis, assim como a altura e o formato do corpo, teria sido altamente visível tanto para potenciais parceiros quanto para rivais. Muitos dos sinais aos quais respondemos hoje foram provavelmente selecionados evolutivamente em períodos nos quais os corpos eram mais expostos."

Ela admite, contudo, limitações do experimento que realizou. Por exemplo, não se consideraram preferências ligadas a ideias de beleza que podem variar de uma cultura para a outra, logo, não é possível saber se o valor dado ao tamanho do órgão sexual perpassa diferentes sociedades. Além disso, a experiência foi realizada apenas com heterossexuais.

Há intenções dos cientistas de replicar o teste com homossexuais. Explica Jennions: "Isso poderia ser feito facilmente utilizando o mesmo desenho experimental adotado por Aich e meus colegas, mas solicitando que membros de diferentes setores da comunidade LGBTQ+ avaliassem a atratividade e a ameaça representada pelas figuras masculinas".