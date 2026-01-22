SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três homens foram presos pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento no sequestro de um engenheiro em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo.

As prisões aconteceram após a vítima denunciar ter sido atraída para uma armadilha depois de marcar um encontro pela internet.

O crime ocorreu no domingo (18). O homem foi abordado por criminosos armados assim que chegou ao endereço combinado com uma pessoa com quem havia conversado por rede social.

Ele foi rendido, colocado no banco traseiro do próprio veículo e levado para um imóvel, onde ficou mantido em dois cativeiros distintos em uma comunidade.

A vítima foi liberada apenas na manhã de terça-feira (20). Durante o tempo no cativeiro foi obrigada a realizar transações bancárias.

A partir do depoimento, policiais localizaram os dois pontos. Três suspeitos de 19, 20 e 25 anos foram detidos e reconhecidos pela vítima como autores do crime.

Dois deles eram procurados pela Justiça e tinham mandados de prisão em aberto. Uma arma usada para ameaçar a vítima foi apreendida.

O caso foi registrado como extorsão mediante sequestro no 54º Distrito Policial (Cidade Tiradentes).