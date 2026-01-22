SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Da Mooca Pizza Shop vai oferecer gratuitamente uma fatia de pizza a quem comprovar ter sido vítima de assalto em Pinheiros, bairro da zona oeste.

A promoção acontece no próximo domingo (25), aniversário da capital, e a condição para participar é apresentar boletim de ocorrência sobre o episódio.

A ideia, segundo a pizzaria localizada na rua Fradique Coutinho, "é usar a pizza, símbolo de encontro e convivência, como ponto de partida para o diálogo sobre a necessidade de melhorias na segurança pública local".

A Associação dos Moradores de Pinheiros deve comparecer ao local no final da tarde para uma manifestação pacífica, afirma o estabelecimento, que aos domingos abre às 16h e fecha às 22h.

A campanha vem na esteira de uma onda de furtos e roubos que atinge o bairro da zona oeste há pelo menos dois anos.

No início de janeiro, por exemplo, dois assaltos à mão armada foram registrados num intervalo de apenas cinco minutos em ruas distantes 750 metros uma da outra.

O primeiro caso ocorreu às 21h12, quando um homem que passeava com seu cachorro na rua Alves Guimarães foi assaltado e agredido por dois motociclistas, que estavam armados.

No segundo, às 21h17 e em circunstâncias bastante semelhantes às do primeiro, dois criminosos renderam e roubaram três pessoas que atravessavam a rua Cristiano Viana.

Uma das vias com maior índice de assalto é a Joaquim Antunes, que no segundo semestre do ano passado chegou a ter quatro roubos à mão armada em 40 dias.

Foi também ali que um turista de 23 anos morreu ao reagir a uma tentativa de assalto em janeiro do ano passado.

Dois dias depois, mas desta vez na rua Arruda Alvim, bandidos invadiram um restaurante e fizeram um arrastão, levando celulares de dezenas de clientes.

Moradores chegaram a afixar cartazes em postes do bairro alertando para o problema.

"Você está em Pinheiros (o bairro mais perigoso de São Paulo), área com alto índice de assaltos à mão armada", dizia um dos deles, colado em um poste no final do ano passado.

Segundo moradores, a maioria dos crimes é cometida por criminosos em motocicletas.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) declarou na época que "ações de patrulhamento preventivo e ostensivo na região foram reorientadas e intensificadas, a partir da análise dos indicadores criminais".

Pesquisa Datafolha divulgada em dezembro mostrou que o percentual de brasileiros que veem na segurança pública o principal problema do país chegou a 16%, mostra o mais recente levantamento do instituto Datafolha.

O setor está atrás de saúde, área reconhecida como o maior gargalo nacional para 20% da população, mas à frente da economia -o principal problema para 11% dos entrevistados.

Ainda segundo a pesquisa, o medo da violência mudou algo na rotina de 72% dos brasileiros.

