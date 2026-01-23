O governo de São Paulo anunciou que, a partir desta sexta-feira, 23, Arthur Lima será o novo titular da Secretaria de Justiça e Cidadania. Lima chefiava a Casa Civil desde o início da gestão de Tarcísio de Freitas; cargo que será assumido por Roberto Carneiro.

Lima é advogado, formado pela Universidade de Brasília e bacharel em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. Carneiro é pós-graduado em gestão e empreendedorismo pela PUC-RS e já comandou a Casa Civil do Espírito Santo.