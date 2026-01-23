Morreu nesta quinta-feira, 22, Ronan Tyezer Rodrigues, técnico do time Sub-20 do Águia de Marabá. Ele estava internado havia uma semana após um acidente sofrido pela delegação da equipe, que retornava de São Paulo, onde disputou a Copinha.

A morte foi confirmada pelo Águia de Marabá. Segundo o clube, Tyezer morreu em decorrência de um trauma crânio encefálico. "Lamentamos profundamente esta perda, e prestamos toda solidariedade aos amigos, familiares e colegas, tendo sempre na memória a lembrança de um profissional dedicado e extremamente querido por todos que com ele conviveram", publicou o clube.

Tyezer era um dos quatro feridos no acidente, que aconteceu próximo do município de Crixás, no Tocantins. O ônibus do time bateu contra um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização.

O técnico foi internado na UTI de um hospital de Gurupi, no mesmo Estado. Os demais feridos foram atendidos e liberados. O preparador físico Hecton Alves morreu no local. Ele tinha 33 anos.

Tyezer era o técnico do time Sub-20 do Águia de Marabá desde 2024. A participação na Copinha era inédita depois do vice-campeonato da Supercopa Pará da categoria.

O Águia fez parte do Grupo 22 da Copinha, que foi sediado em Taubaté. Com duas vitórias e uma derrota, a equipe paraense conseguiu a classificação para a segunda fase. No mata-mata, o clube foi superado pelo Juventude nas penalidades máximas, após um empate em 1 a 1 no tempo normal.