A S&P Global elevou os ratings das moedas soberanas estrangeiras da Ucrânia de curto e longo prazo de 'SD/SD' - inadimplência seletiva - para 'CCC+/C', com perspectiva estável, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira, 22. A agência de classificação de risco também reafirmou os ratings das moedas locais soberanas em 'CCC+/C' e o de escala nacional em 'uaBB', além de designar avaliação 'CCC+/C' para emissão de novos títulos com vencimento em 2032.

A S&P Global destacou que a perspectiva estável reflete que a Ucrânia atende os requisitos de gerenciamento da dívida do governo no curto prazo e conta com suporte financeiro internacional estável, citando como exemplo a União Europeia (UE). Contudo, o país ainda enfrenta elevados riscos devido a guerra em andamento com a Rússia.

Em relação ao crescimento econômico, o Produto Interno Bruto (PIB) da Ucrânia deve continuar com avanço nulo e suas finanças apertadas, prevê a S&P.

O relatório observou que Kiev completou a troca dos seus títulos ligados ao PIB por novos, ao mesmo tempo em que a reestruturação de uma pequena parcela da dívida pública, ainda em estado de inadimplência, não deve afetar a habilidade da Ucrânia de cumprir suas obrigações.

Como risco de rebaixamento, a S&P Global listou possível deterioração da situação de segurança, pressão no lado fiscal e nas reservas estrangeiras e indicações de que a dívida comercial ucraniana também necessita de reestruturação. Na ponta positiva, o rating pode ser elevado se o ambiente geopolítico e a situação econômica melhorarem "significativamente" no médio prazo.